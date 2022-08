Os jovens guardas receberam inúmeras orientações e foram apresentados ao prefeito - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 01/08/2022 18:28

Carapebus - “É muito importante que o que vocês aprenderam nessas três semanas de curso levem para a vida toda, que são respeito, disciplina, companheirismo e hierarquia”. Com estas palavras, o prefeito de Carapebus (RJ), Bernard Tavares, saudou os 23 novos guardas mirins que encerraram, sexta-feira (29), o Curso de Formação.

As atividades foram concluídas com a realização de uma prova teórica e cerimônia na Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso; em forma unida, os novos guardas mirins se apresentaram ao prefeito que, transmitindo otimismo, afirmou: “tenho certeza de que todos vocês serão capazes de alcançar seus objetivos”.

Bernard Tavares também destacou o papel social importante do Guarda Mirim na vida dos jovens: “é um projeto que ensina a todos vocês valores importantes que fazem com que a vida de vocês seja alicerçada; e o que forem fazer daqui para frente, façam sempre o melhor, independente do segmento em que irão atuar, respeitando os colegas, a família, as autoridades”.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Cristiano Teodoro Rangel, também se manifestou: “eu costumo dizer que a Guarda Mirim também traz dignidade à vida desses jovens; agradeço ao senhor prefeito por resgatar o projeto, porque esses adolescentes ficaram seis meses parados em 2020”.

O curso de formação dos novos guardas mirins começou dia 11 de julho, com aulas teóricas e práticas, instrução de defesa pessoal, instruções noturnas, palestra sobre meio ambiente, prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis, Estatuto da Criança e Adolescente e aulas de libras.

Na quinta-feira (28), os novos guardas mirins participaram de atividades práticas relacionadas ao meio ambiente na Trilha do Castelo, que fica no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, com o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Carapebus, Juliano de Luna.