Por meio da campanha as pessoas estão sendo orientadas para as medidas de prevenção - Foto Kaná Manhães/Secom

Por meio da campanha as pessoas estão sendo orientadas para as medidas de prevenção Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 28/07/2022 11:50

Carapebus - A prevenção e o controle das hepatites virais em Carapebus estão sendo reforçados, a partir do lançamento, na última terça-feira (26), da campanha “Julho Amarelo”, na Estratégia Saúde da Família (ESF). A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com os programas IST/AIDS e Hepatites Virais e Saúde do Trabalhador.

Na oportunidade, profissionais da saúde e pacientes que buscavam atendimento na ESF do Centro participaram de palestras; durante o dia, foram oferecidas doses das vacinas contra hepatite e influenza, além de testes rápidos para diagnóstico da infecção pelo HIV e triagem de sífilis, Hepatites B e C.

Estiveram presentes os coordenadores da Atenção Primária em Saúde, Wagner Santos; do Programa Saúde da Mulher, Isabelle Nogueira; e da Educação e Saúde, Cláudia Fragoso. Seguindo estratégias do Ministério Público, a campanha está sendo realizada durante todo o mês, com ações em todas as quatro unidades de Estratégia Saúde da Família.

Nesta quinta-feira (28), Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais, está prevista a realização de testes e palestras na unidade de Rodagem; “Por ser uma infecção silenciosa, muitas das vezes as pessoas têm, principalmente os adultos com mais de 40 anos”, afirma a coordenadora do programas IST/AIDS e Hepatites Virais, Miriam Soares.

A coordenadora acrescenta que as pessoas desenvolvem uma série de problemas, por conta de uma doença que poderia ser rapidamente diagnosticada e tratada, de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS); “então nosso objetivo é de realizar ações durante todo mês, alertando sobre a importância da prevenção e do cuidado”, explica.

Por conta do Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, ontem (27), o coordenador do Programa Saúde do Trabalhador, Jocimar Estulano, também participou da ação, com palestra sobre a prevenção de acidentes.