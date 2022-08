O Curso de Formação Continuada envolveu gestores e a equipe pedagógica da rede - Foto Kaná Manhães/Assessoria

Publicado 11/08/2022 16:55

Carapebus - O segundo semestre da rede pública municipal teve início com escolas reformadas e professores mais capacitados em Carapebus (RJ). A capacitação se deu através do curso de Formação Continuada, organizado pela Secretaria de Educação, o terceiro que acontece periodicamente, envolvendo gestores e a equipe pedagógica.

O objetivo da capacitação, realizada em julho, foi a apresentação do material didático, que está sendo utilizado pelos alunos da rede neste segundo semestre; o material didático que os professores da Educação Infantil receberam, da nova coleção a ser utilizada nas salas de aulas, tem como tema “Descobrir e Aprender na Educação Infantil”.

Em postagem do setor de imprensa da prefeitura, a secretária de Educação, Ivanete Fernandes da Hora Santos, diz que “a expectativa para este semestre, com esse material, é de que seja enriquecido ainda mais o conteúdo pedagógico da rede e facilitado também o trabalho dos professores, para que eles possam continuar desenvolvendo um trabalho satisfatório, alegre e que tenham motivação”.

A secretária reforça, ainda, a importância do investimento agora que os alunos voltaram às aulas presenciais: “resolvemos investir nesse material porque estamos vivendo uma fase em que os alunos estão precisando de muito reforço, de muita ajuda e motivação para estudar, em função das dificuldades pelas quais passamos nos últimos dois anos por causa da pandemia”

Já a coordenadora de Ensino, Silmara Santos, comenta que “foram selecionados materiais específicos para atender às necessidades dos alunos da Educação Infantil, do ciclo de alfabetização (Fundamental I), e ainda um material paradidático para os estudantes do 3º ao 9º Ano e do EJA (Fundamental II)”.