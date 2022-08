A Secretaria de Saúde chama atenção dos pais para importância de vacinar as crianças - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/08/2022 11:54

Carapebus - Lançada no dia sete de agosto, pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022 teve início efetivamente em Carapebus nessa quarta-feira (17), com “Dia D” marcado para sábado (20); no caso da pólio, o grupo-alvo são as crianças menores de cinco anos de idade.

De acordo com critérios anunciados pelo ministério, crianças menores de 1 ano só poderão ser imunizadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário; “as de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico”.

Por meio da Secretaria de Saúde, o governo de Carapebus montou estrutura em todo o município para facilitar a vacinação; a orientação é para que pais ou responsáveis levem as crianças nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) de Ubás, Rodagem e Capelinha e na Sala de Vacina, na ESF Centro, das 8h às 17h, munidos do cartão de vacinação.

A coordenadora do Programa de Imunização, Zilnea Quintana, confirma que, mesmo as crianças que estão com o esquema vacinal completo devem tomar a dose de reforço; “a Campanha Nacional vai até o dia nove de setembro e durante todo o período ainda haverá a atualização do cartão de vacinação de todas as crianças nesta faixa-etária”, lembra.

Zilnea Quintana alerta que a Poliomielite ou paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos, acarretando, em casos graves, a paralisia dos membros inferiores; “a vacinação é a única forma de prevenção e por isso todas as crianças menores de cinco anos devem ser imunizadas”, reforça.