Secretários de municípios do Norte/Noroeste participaram da reunião em Macaé no dia oito - Foto Secom/Divulgação

Publicado 15/08/2022 16:17

Carapebus - Pela primeira vez, depois de 27 anos emancipada, a cidade de Carapebus, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, se reúne com Macaé (de quem era distrito) para tratar política pública; a iniciativa foi do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte/Noroeste Fluminense (CIDENNF), em encontro no último dia oito, para lançamento da Câmara Setorial de Desenvolvimento Econômico.

O encontro aconteceu na prefeitura de Macaé e - durante a discussão sobre políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico regional a serem desenvolvidas através do Consórcio e das cidades que o integram – o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, Jefferson Viana, foi escolhido para coordenador da Câmara Setorial.

Também ficou definido, como administrador, o secretário de Planejamento de São Fidélis, Jamilton Serpa; “isto significa que a partir de agora Carapebus vai coordenar um importante trabalho na área de desenvolvimento econômico e planejamento estratégico para todas as cidades pertencentes ao Consórcio”, ressalta Jefferson Viana.

O secretário explica que o principal objetivo é pensar estratégias e políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico da região” que possam ser uma alternativa ao setor de óleo e gás, uma vez que a região está vivendo um novo momento com o incentivo do setor termoelétrico e do início das obras do Terminal Portuário de Macaé”.

De acordo ainda com Jefferson, a ideia é pensar o desenvolvimento econômico regional para além do setor offshore, como a agroindústria, a atração de capital e o incentivo à Indústria 4.0 (que alia tecnologia, ciência e inovação) em toda a região; além disso, os municípios estão empenhados em criar políticas públicas que evitem a fuga de capitais do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro”.

Na opinião do secretário, Carapebus está resgatando a sua credibilidade; “para nós é uma honra e uma grande responsabilidade estarmos coordenando uma Câmara Setorial onde temos as duas maiores cidades da região - por um lado, Campos dos Goytacazes, pelo número de habitantes; por outro lado, Macaé, por sua intensa atividade econômica”, comemora.