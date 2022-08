Convênio com a Coagro ficou praticamente alinhavada em reunião na última semana - Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/08/2022 19:15

Carapebus - Até o final do ano, a produção de cana-de-açúcar em Carapebus, no interior do Estado do Rio de Janeiro, poderá começar a ganhar uma injeção forte, a partir do início no plantio das sementes. A expectativa está focada em iniciativas da Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro).

A Secretaria Municipal de Agricultura já alimentava a expectativa e o avanço se deu na última semana, por ocasião de nova reunião da Coagro, em Campos dos Goytacazes, com os representantes dos municípios e produtores rurais de Carapebus e Quissamã para discutir um convênio para plantação.

A iniciativa visa incentivar ao retorno do desenvolvimento do setor nas duas cidades; a reunião deu andamento às discussões sobre alinhamento para efetivação do convênio, o que poderá estar concluído até novembro.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom) de Carapebus, o prefeito do município, Bernard Tavares, e o secretário de Agricultura, Vagner Barcelos – juntamente com o vice-prefeito de Quissamã, Marcelo Batista -, puderam acompanhar uma apresentação sobre as atividades da Usina Paraíso, da Coagro, que tem previsão de iniciar a moagem da cana-de-açúcar, inclusive a safra vinda dos dois municípios, a partir de 2023.

“O projeto está em andamento, a expectativa para Carapebus é que ainda este ano a gente consiga dar início ao plantio das sementes, para expandir o plantio a partir de março do ano que vem”, diz Vagner Barcelos, adiantando: “vamos inclusive criar um programa de incentivo à plantação da cana-de-açúcar no município”.

Na avaliação do secretário, a iniciativa precisa partir dos produtores rurais interessados em investir no cultivo da cana-de-açúcar; “a prefeitura e a Coagro vão dar todo o suporte, o município entra com o controle de solo e a cooperativa empresta as sementes, herbicidas e insumos”, resume.

Segundo Barcelos, basta que o produtor procure a sede da secretaria e se inscreva; “iremos ajudar com todas as informações necessárias para que seja firmado o convênio com a Coagro”, assinala. Pelo planejamento da secretaria, o plantio será iniciado nos primeiros meses de 2023.

“Enquanto isso, o município entrará em contato com os produtores rurais interessados para que seja feita a análise de solo e, quando necessária, a correção”, conclui o secretário. A previsão [e de que, a princípio, somente no Horto Municipal de Carapebus, serão plantados cerca de 50 hectares.