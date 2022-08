A Escola Luiz Carlos Fragoso foi a última a ser reinaugurada na recente etapa de reformas - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 17/08/2022 16:56

Carapebus - Dentro de uma linha que une qualidade de ensino à estrutura física das escolas, o governo de Carapebus (RJ) vem investindo em reformas de unidades da rede; na semana passada, reinaugurou cinco, totalmente reformadas com recursos próprios, segundo a Secretaria de Obras.

As obras foram realizadas por meio de licitação emergencial, num total de R$ 2.094.230,67, concluídas em cinco meses, sendo contemplados os colégios Antônio Augusto da Paz; Salim Selem Bichara; Davi Lincoln Santos Mancebos; Luiz Carlos Fragoso; e o Centro de Educação Infantil Diogo Mancebo Reis.

As unidades passaram por obras de infraestrutura, com recuperação de telhados e pilastras; reforma de fachadas, salas de aulas e banheiros; troca de pisos, janelas e portas; e serviços de pintura. Os recursos investidos cobriram ainda o serviço de dedetização e a instalação de aparelhos de ar-condicionado.

As unidades também receberam novo mobiliário, material didático, material escolar e uniformes, que serão utilizados neste segundo semestre letivo. O valor investido na aquisição do mobiliário escolar foi de R$ 835.845,25; já para o material didático suplementar, que será utilizado tanto pelos alunos quanto pelos professores, foi destinado cerca de R$ 650 mil.

O prefeito Bernard Tavares ressalta que a realização das reformas sempre foi o compromisso da atual gestão e que a educação é uma das prioridades: “é através do investimento nas nossas crianças e jovens que vamos conseguir construir uma nova história, um futuro melhor para Carapebus”.

Concluindo, Bernard Tavares enfatiza: “o que conquistamos é a restauração da dignidade para os estudantes, que agora tem uma escola adequada, material escolar, uniformes e mochilas novas para carregar os materiais didáticos, que também são fruto do investimento da nossa gestão”.

Concluindo, Bernard Tavares afirma que as reinaugurações terminaram, mas deixaram um legado importante na educação municipal: “educação se faz com seriedade e a entrega das reformas das quatro escolas e da creche municipal só mostra o nosso compromisso, principalmente com as crianças, que precisam ser tratadas com dignidade”.

A entrega da reforma da Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso, no bairro Oscar Brito, encerrou as reinaugurações das unidades de ensino. Além de Bernard Tavares, estavam presentes o vice-prefeito, Marcelo Borginho; os secretários Patrick Carvalho (Obras); Ivanete Fernandes (Educação); Renato Silva (Governo).