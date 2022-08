Durante o encontro, os catadores puderam conhecer todos os detalhes do projeto - Foto Decom/Divulgação

Publicado 25/08/2022 13:29

Carapebus - Com base na Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Prefeitura de Carapebus (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou na tarde dessa quarta-feira (24) encontro com os catadores de recicláveis do município.

Na oportunidade, foi apresentado o projeto Carapebus Sustentável Coleta Seletiva de Resíduos, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente; a bióloga Letícia Souza abordou a possibilidade de criar no município uma cooperativa ou uma associação de catadores.

A bióloga explicou, em postagem do Departamento de Comunicação (Decom), que o projeto precisa seguir as normas da medida: “ainda de acordo com ela, o objetivo do projeto é também legalizar, juridicamente, o trabalho dos catadores de recicláveis da cidade. A secretária de Meio Ambiente afirmou que a cidade tem necessidade de dar a destinação correta do resíduo.

“Nós temos um público-alvo, que são os catadores locais que já fazem essa coleta”, assinala a secretária, questionando: “por que não criar uma cooperativa ou associação e valorizar esses cidadãos, que até agora, vêm somando com o município e com a saúde da população”?.

Na opinião do secretário de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente, Maicon Pimentel, “é importante que não só os catadores de recicláveis, mas toda população, continuem colaborando com a coleta seletiva na cidade, mesmo que ainda o município não tenha uma cooperativa ou associação”.

Pimentel esclareceu que a intenção é ajudar os catadores, para que sejam valorizados: “fiquei muito satisfeito com esse primeiro encontro em que todos eles entenderam como seria trabalhar em conjunto”. Atualmente, 20 catadores de recicláveis são cadastrados na secretaria de Meio Ambiente.

O encontro reuniu 12 catadores, que foram informados spbre as vantagens de trabalharem em conjunto, caso a cooperativa ou associação seja criada no município; o Carapebus Sustentável Coleta Seletiva prevê que os catadores atuariam na cooperativa ou associação, onde uma empresa, que será contratada, compra os materiais.