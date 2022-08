Equipe do Centro de Saúde Benedito Nunes é considerada referência no município - Foto Assessoria/Divulgação

Equipe do Centro de Saúde Benedito Nunes é considerada referência no município Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 28/08/2022 19:29

Carapebus - Referência em atendimento médico no município, o Centro de Saúde Benedito Nunes dobrou o número de atendimentos em apenas seis meses da gestão do prefeito Bernard Tavares, em Carapebus (RJ); a unidade oferece assistência em 12 especialidades médicas, além da realização de pequenas cirurgias.

Postagem no portal da prefeitura explica que o ambulatório incluiu a otorrinolaringologia como uma especialidade médica oferecida; “na unidade ainda são realizados atendimentos para clínica geral; cardiologia; oftalmologia; neurologia; pneumologia; ortopedia; dermatologia; angiologia; gastroenterologia; endocrinologia; oncologia; além da realização de pequenas cirurgias”.

Também são realizados os exames de ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e endoscopia. “Do início do ano até o mês de julho, o número de pessoas atendidas na unidade cresceu significativamente”, diz ainda a nota. Acrescentando: “quando comparados os meses de janeiro e julho, o aumento apresentado é de 96%”.

Totalizando 7.761 consultas, a publicação contabiliza: “em seis meses foram realizados 554 eletrocardiogramas; 83 ecocardiogramas; 575 ultrassonografias; 154 endoscopias; e 366 pequenas cirurgias na unidade de saúde”; os atendimentos são realizados apenas mediante agendamentos.

O coordenador, Antonio Fragoso de Sousa Junior, assinala: “o atendimento é agendado após o paciente passar pela triagem ou emergência da ESF, porque primeiro é necessário que um especialista clínico faça a avaliação e diagnóstico; assim, o paciente já chega na unidade devidamente direcionado para o atendimento que precisa”.

Fragoso acentua que, com o diagnóstico e o devido encaminhamento médico, os pacientes são atendidos na unidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h; “é necessária a apresentação do comprovante da marcação e documento de identidade para que o atendimento seja realizado”, conclui.