A cada momento dois pacientes são atendidos, em um média de oito a dez por dia - Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/09/2022 16:26

Carapebus - Proporcionar à população atendimento com qualidade de forma ambulatorial e domiciliar – buscando também transparência e respeito ao cidadão - estão definidos pelo governo de Carapebus (RJ); o anúncio é da Secretaria de Saúde, que articula a ampliação dos seus serviços com mais qualidade.

No final da semana, o Centro Municipal de Reabilitação apresentou um resumo das ações; segundo a fisioterapeuta Danielle Baes, no momento a clínica vem assistindo 210 pacientes no ambulatório, enquanto 36 pessoas estão recebendo assistência nas residências.

“Existe uma fila de espera, de aproximadamente 140 pessoas, mas que estão buscando estratégias para atender a todos”, diz a fisioterapeuta, apontando que o serviço conta com uma equipe multidisciplinar, composta por 17 fisioterapeutas, duas fonoaudiólogas, duas técnicas de enfermagem, além de auxiliares e funcionários do setor administrativo

As informações estão no portal da prefeitura e assinalam que o atendimento fisioterápico tem a duração de 45 minutos a sessão, com dois pacientes por momento; “um dos serviços oferecidos pelo centro é Reeducação Postural Global (RPG), que visa o equilíbrio entre as forças musculares que compõem o corpo humano”.

Os dados, publicados pela Secretaria de Comunicação (Secom) mostram ainda que 12 pacientes estão recebendo o tratamento específico e para os outros atendimentos há uma fila de espera. A equipe é dividida em ambulatório e domicílio, garantindo a prestação dos serviços de saúde para todos que precisam.

“Para os pacientes que dependem do transporte para se locomoverem até o centro, a secretaria de saúde disponibilizou dois veículos kombis que oferecem o transporte para esses pacientes por toda a cidade”, ressalta a Secom.

Equipe do atendimento domiciliar é composta por quatro fisioterapeutas e as fonos, e cada profissional atende numa média de 8 a 10 pacientes. A postagem conclui que, para chegarem às residências, as equipes contam com um transporte específico garantindo o atendimento dos acamados ou dos que precisam do atendimento em casa.