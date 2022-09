As aulas já foram iniciadas, em horários específicos, com os professores da rede municipal - Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/09/2022 16:17

Carapebus - Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental que pretendem ingressar no Instituto Federal Fluminense (IFF), em Carapebus (RJ), têm a oportunidade de se preparar por meio do Curso Técnico Preparatório oferecido pela Secretaria Municipal de Educação; as aulas são grátis e já foram iniciadas.

A secretária Ivanete Fernandes afirma que a procura tem sido muito grande e a secretaria acredita na possibilidade de atender todos os alunos da melhor forma possível; “as aulas atendem as escolas municipalizadas estaduais José Rozendo e Camboim, além da Municipal Antônio Augusto da Paz, nos horários da manhã e tarde”.

A coordenadora de Ensino, Silmara Santos, aponta a Antônio Augusto da Paz como o polo para o atendimento do programa: “a unidade está recepcionando os alunos, com objetivo de melhorar a aprendizagem deles e prepará-los para o ingresso em curso do ensino médio com o técnico”.

Silmara pontua que as preparações são direcionadas para o IFF e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): “as aulas do pré-técnico na escola Antônio Augusto da Paz são realizadas às quartas, quintas e sextas-feiras, mas a expectativa é incluir todas as disciplinas e estender as aulas para todos os dias da semana e assim atender a todos os alunos do 9º ano”, explica.

“As aulas são ministradas por professores da rede municipal de ensino; mais de 80 alunos estão inscritos no Curso Técnico Preparatório”, resume a coordenadora, acrescentando que a implantação do pré-técnico foi iniciada no primeiro semestre deste ano, mas como a escola Antônio Augusto da Paz estava funcionando de forma online, as aulas tiveram no segundo semestre.

“No primeiro semestre, tivemos as inscrições dos alunos, além da autorização dos responsáveis; e agora iniciamos efetivamente as aulas, com os professores da rede municipal”, diz Silmara, ressaltando que os alunos estudam no contraturno, ou seja, no período oposto ao das atividades regulares da escola.

“Os alunos estudam em um horário específico, fazem o 9° ano e no contraturno participam do curso preparatório”, assinala a coordenadora, concluindo: “neste caso, o pré-técnico, para que possam se preparar para ingressarem em cursos técnicos para o próximo ano”.