A clínica foi inaugurada sexta-feira, com a presença de Bernard Teixeira e várias outras autoridades - Foto Secom/Divulgação

Publicado 12/09/2022 09:29 | Atualizado 12/09/2022 10:17

Carapebus – “Vamos eliminar a maioria de nossas viagens para fora do município para fazer exames; o cidadão não vai mais precisar levantar às duas da manhã para se deslocar a outros municípios e voltar no final do dia, quando não tarde da noite, para determinados procedimentos médicos”.

A garantia é dada pelo prefeito de Carapebus, Bernard Teixeira, com base nos itens que passam a ser oferecidos pela clínica de diagnóstico, inaugurada na última sexta-feira (09) no município; a unidade irá atender a população através de um convênio com a prefeitura.

Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a clínica atenderá nos serviços de eletroencefalograma, eletrocardiograma, ultrassom, ecocardiograma, endoscopia, colonoscopia, teste de esforço, eletroneuromiografia, escleroterapia, litotripsia, audiometria, doppler, fisioterapia geral, histeroscopia, RPG, acupuntura, mapa Holter e espirometria.

"Isso significa mais saúde, mais conforto na saúde pública municipal”, diz o prefeito, ressaltando: “a ideia da parceria com a unidade é que Carapebus passe a ser uma referência na prestação desses serviços, para que os municípios vizinhos também possam se conveniar e fazer uso das instalações da clínica, movimentando a economia local”.

Bernard afirma que tudo que o governo faz é em parceira com a Câmara Municipal, sempre pensando no bem-estar da população: “nossa ideia é servir o povo da melhor forma possível". O responsável técnico pela clínica, Thomaz Montella, comenta: “com nossa expertise, os serviços que vamos prestar vão representar um marco para Carapebus, para a população local e também regional".