A unidade móvel do Senai está na cidade desde sexta-feira, com estrutura já montada - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 10/09/2022 21:49

Carapebus - A partir de segunda-feira (12), a Escola Móvel de Informática do Senai estará instalada em Carapebus (RJ), para o início das aulas dos cursos Pacote Office e Criação de Vídeos; a estrutura está na cidade desde essa sexta-feira (09), tendo sido recebida pelo prefeito Bernard Tavares; o vice, Marcelo Borginho; e várias outras autoridades.

Bernard Tavares considera de suma importância a parceria com o SENAI: “sem dúvida nenhuma, qualificar o morador e moradora de Carapebus é muito importante; agradeço ao Senai de Macaé pela parceria, aos vereadores pelo apoio e ao secretário Maicon pelo trabalho; é trabalhando em conjunto que vamos continuar avançando”.

Maicon Pimentel destaca que desde o início da gestão, o compromisso foi buscar e implantar no município, cursos gratuitos para qualificar os moradores que se interessassem: “esse foi um pedido do prefeito Bernard, logo quando assumiu o governo e agora estamos cumprindo”.

Segundo o secretário, a meta é continuar trabalhando para que futuramente outros cursos sejam implantados. Pimentel explica que, ao todo, 10 cursos de qualificação profissional foram oferecidos à população por meio de um contrato entre a prefeitura de Carapebus e o Senai de Macaé, com 184 inscritos no processo seletivo.

“Os cursos de Pacote Office e Criação de Vídeos oferecem 40 vagas ao todo”, diz o secretário, detalhando: “as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, na Escola Salim Selem Bichara, das 18h às 22h; no próximo dia 21, na mesma escola, serão iniciadas as aulas teóricas do curso de Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 6G”.

Quanto às aulas práticas, Pimentel assinala que começarão no dia três de outubro na Escola Móvel, que está instalada na Praça Frei Balthasar desde o dia 20 de julho, também como parte da parceria.