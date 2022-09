Por determinação do Detro-RJ, o Rápido Macaense passa a operar em lugar da São Cristóvão - Foto Secom/Divulgação

Por determinação do Detro-RJ, o Rápido Macaense passa a operar em lugar da São Cristóvão Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/09/2022 14:46

Carapebus - Um problema que vinha dificultando o dia a dia de quem depende de transporte intermunicipal em Carapebus (RJ) - que envolve linhas que fazem a ligação com Quissamã e Macaé - está sendo solucionado pelo prefeito Bernard Tavares, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro.

As linhas estavam sob concessão da Rápido São Cristóvão (atual Quissatur), contra a qual havia uma série de reclamações; por meio de uma Portaria do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), publicada no dia 21 de setembro, foi decretada intervenção (a quarta) dos serviços operados pela empresa.

Com a decisão, desde sábado (24) as linhas passaram a ser operadas pelo Rápido Macaense, com expectativa de conforto e segurança para a população. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), em maio, o prefeito, acompanhado de Secretários e vereadores, esteve no Detro-RJ e participou de uma reunião com técnicos do órgão tratando do assunto.

A Secom enumera que, entre os problemas apresentados pelo prefeito ao Detro estão falta de segurança para transportar os passageiros, tarifas caras, falta de ônibus, veículos sucateados, descumprimento de horários “e até mesmo acidentes registrados nas rodovias intermunicipais”.

“Bernard Tavares reconhece a importância da manutenção de parceria com o governo do estado na resolução de diversos problemas que afetam o nosso município”, ressalta a Secom, pontuando: “além do transporte coletivo, destacamos a construção do Hospital e da Vila Olímpica”.

Também são resultados de parceria asfaltamento e urbanização de vias públicas, “o que somente reforça a ideia de que com o governo do estado, Carapebus está construindo uma nova história, com ações em prol da melhoria da qualidade de vida da população carapebuense”, resume a secretaria.