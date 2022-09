O projeto contribui para a escolarização e é apontado como forte aliado na ascensão social - Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/09/2022 19:13

Carapebus - “Valorizar mais o projeto Guarda Mirim, por ser uma iniciativa inclusiva, que ensina disciplina e respeito”. Este é o resumo da proposta do prefeito de Carapebus (RJ), Bernard Tavares, ao determinar a realização de mais um Processo Seletivo, com oferta de 58 vagas para o próximo ano; a organização é da Secretaria de Segurança e Trânsito.

(As fichas de inscrição devem ser retiradas até esta sexta-feira (30) na sede da Guarda Civil Municipal (o prazo de entrega termina dia 14 de outubro)); são exigidos duas fotos 3x4; originais e cópias de Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovantes de residência e de e de renda, Declaração escolar, Atestado de saúde, Tipo Sanguíneo e Fator RH.

Bernard Tavares ressalta que a Guarda Mirim é um projeto que educa: “concedemos um aumento no auxílio e no tamanho do projeto e estamos formando a terceira turma com apenas oito meses de gestão; a última formatura havia sido em 2016”.

O secretário Luiz Aladoga explica que o projeto tem um papel fundamental na vida dos jovens e da família: “o objetivo é promover um cenário propício para a escolarização como forte aliado na ascensão social, afastando jovens da evasão escolar”.

Aladoga destaca ainda que a iniciativa “visa também prevenir para a marginalização do público-alvo, ocupando-o com atividades cívicas, socioculturais, esportivas, recreativas e de disciplina, fazendo com que a sociedade e eles próprios entendam e conheçam seus reais valores”.

De acordo com o secretário, o critério de seleção será a condição socioeconômica dos candidatos; “ou seja, que pertençam à família de baixa renda, cuja soma dos rendimentos mensais de cada um de seus membros, comprovadamente, não ultrapasse três salários mínimos”.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter no mínimo 15 anos e no máximo 17, ser de ambos os sexos, estar matriculados e frequentando regularmente a escola; do dia 17 de outubro a 30 novembro serão realizadas as visitas técnicas às residências dos candidatos.