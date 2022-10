De forma lúdica, as crianças também foram conscientizadas sobre a importância da vacinação - Foto Secom/Divulgação

Publicado 04/10/2022 15:05

Carapebus - Pais de alunos da rede municipal de Carapebus (RJ) estão sendo instruídos para atualização do cartão de vacinação, visando aumentar a adesão de vacinas de crianças e adolescentes; a ação acontece por meio da Secretaria Municipal de Saúde, como parte do Programa Saúde na Escola (PSE).

Em parceria com o Programa de Imunização da Vigilância em Saúde e a Atenção Primária, a iniciativa fechou agenda de setembro com demandas, nas Escolas Municipais de Baleeira e Seraphina; entre os procedimentos, foi verificada a situação das vacinações e dadas orientações sobre o Programa de Imunização.

A enfermeira Zilnéia Quintana para a importância de se atentar às datas de vacinação e o cumprimento da imunização até a idade limite. Segundo a assistente social Sandra Barreto, o PSE foi criado em uma união com a Vigilância em Saúde, para que os pais dos estudantes sejam os multiplicadores de informação sobre o programa.

Sandra resume que as ações fazem parte da integração do projeto, que tem como parceria a saúde, educação e a família. Reforçando as medidas, a coordenadora de Imunização, Thayná Palácio, informa que os pais e responsáveis ainda podem atualizar as vacinas de seus filhos de até cinco anos.

Neste caso, a orientação é procurar as Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF’s) ou a Sala de Vacinação, na ESF Centro. No geral, houve conscientização envolvendo as crianças, de forma, com a realização do Semeando a Cultura da Paz e importância da vacinação.