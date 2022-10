Agentes do INEA e os do Meio Ambiente desenvolvem os trabalhos de limpezas de forma manual - Foto Kaná Manhães/Secom

Agentes do INEA e os do Meio Ambiente desenvolvem os trabalhos de limpezas de forma manual Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 10/10/2022 15:22

Carapebus – Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o governo de Carapebus (RJ) intensifica ações de limpeza e desobstrução manual de córregos e rios do município, desde setembro.

Os trabalhos são realizados de acordo com mapeamento definido no Projeto de Limpeza e Desobstrução Manual de Cursos D’Água; entre os corpos hídricos já contemplados estão os Córregos da Maricota e da Jacutinga, no bairro Ubás; em novembro será a vez do Lameiro.

A secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, explica que o projeto tem o objetivo de promover a conservação dos corpos hídricos “e se torna indispensável no momento em que a interferência humana gera acúmulo de matéria orgânica e de nutrientes nas águas, provocando o aumento da vegetação aquática, redução de oxigênio e mortandade da fauna”.

Melina observa ainda, que a sedimentação também causa um prejuízo e altera o fluxo das águas, provocando enchentes, interferindo na saúde da população, acarretando danos ambientais e custos não previstos: “a secretaria decidiu iniciar a limpeza e desobstrução no Córrego da Maricota, por ser um dos mais importantes da cidade”.

Na avaliação da secretária, a ação preventiva é fundamental para o meio ambiente, “por oferecer segurança e qualidade de vida à população carapebuense”; ela adianta que agentes sociais estarão visitando escolas, igrejas e toda circunvizinhança e, com a realização de ações educativas, com foco na importância de manter os rios e córregos limpos.