Foco da iniciativa, com formatura no final da semana, foi no mercado e no empreendodrismo - Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/10/2022 17:25

Carapebus – Um total de 184 pessoas e suas famílias estão sendo diretamente beneficiadas, em Carapebus (RJ), com a perspectiva de crescimento profissional, proporcionando mudança na qualidade de vida; a conclusão é resultado do projeto Qualificação do Cidadão Carapebuense, desenvolvido pela prefeitura.

A iniciativa é resumida em cursos profissionalizantes prestados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Social (SENAI)/Macaé, em parceria com o governo municipal, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica.

A formatura aconteceu no último dia 20, contemplando alunos dos cursos profissionalizantes de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Marketing Digital, Auxiliar de Plataforma, Instalador e Reparador de Redes de Computadores e NR-11 Operação de Empilhadeiras.

“O foco foi no mercado e no empreendodrismo”, resume Wagner em relação aos cursos escolhidos nesta primeira etapa. Futuro secretário de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica, Maykeid Fernandes afirma que “com a implantação dos cursos em apenas três meses, o futuro é promissor”.

“O próximo ano será para expandir a quantidade de cursos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Carapebus e promover mais qualificação”, acrescenta Fernandes. Além do chefe de gabinete, Jackson da Cunha Fiuza, e do secretário de Turismo, Caio Cesar Correia Mattos, várias outras autoridades participaram da cerimônia.