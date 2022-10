Projeto é desenvolvido com participação de estudantes, orientados sobre preservação do meio ambiente - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 25/10/2022 20:17 | Atualizado 25/10/2022 20:21

Carapebus – A conscientização da preservação do meio ambiente está sendo priorizada em Carapebus (RJ), por meio do projeto “Ambiente Jovem”, do Núcleo de Pertencimento (NUP), em parceria com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca; a ação pontua também exploração dos impactos que o consumo, desmatamento e descarte inadequado de resíduos geram.

Um dos atos colocados em prática dentro da proposta é a horta orgânica, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, na Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso; o objetivo é promover a educação dos jovens à sustentabilidade; ao final do curso teórico, eles elaboraram um plano de intervenção para a comunidade.

A secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento da Silva Afonso, destaca que, neste caso, foi sugerida a implantação da horta na escola para incentivar os estudantes sobre a questão ambiental e sustentável: “o Ambiente Jovem está transformando a vida de seus participantes e os tornando em futuros agentes ambientais”.

Melina assinala que a participação dos jovens em projetos como o plantio de uma horta “representa um meio importante de produção de conhecimento, de organização e de participação em comunidade”; ela informa que a Secretaria de Educação cedeu o espaço para implantação das aulas teóricas e dos canteiros.

O projeto prevê que serão cultivadas hortaliças e plantas medicinais, tais como alface, couve, cenoura, salsa, cebolinha, alecrim, merthiolate; benzetacil e aranto. A secretária resume que “o NUP é uma iniciativa feita pelas secretarias de Meio Ambiente do Estado e Prefeitura de Carapebus, com apoio da secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca.