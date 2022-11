A campanha é realizada anualmente, nos meses de maio e novembro, com objetivo de proteger os bovinos - Foto Secom/Divulgação

A campanha é realizada anualmente, nos meses de maio e novembro, com objetivo de proteger os bovinos Foto Secom/Divulgação

Publicado 14/11/2022 17:50

Carapebus - Produtores rurais de Carapebus (RJ) estão sendo alertados quanto à data da vacinação contra a febre aftosa durante este mês; segundo a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, eles devem procurar o órgão durante o horário comercial para atualizar a quantidade do rebanho bovino e agendar a visita de um técnico na propriedade para imunizar os animais.

A campanha é realizada anualmente, nos meses de maio e novembro, com objetivo de proteger os bovinos contra a doença, que é viral e altamente contagiosa; produtor rural que não vacinar seu rebanho receberá multa por animal.

Outra penalidade para quem não cumprir a regra é ficar impedido de encaminhar o leite recolhido para as cooperativas da região, além de proibição da saída dos animais da propriedade. “A não vacinação ou a omissão de um animal com o vírus são fatores considerados crime federal”, ressalta a secretaria.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o Ministério da Agricultura anunciou a inversão das estratégias da vacina contra febre aftosa em 2022; “a segunda etapa de vacinação do mês de novembro será destinada aos bovinos e bubalinos de todas as idades”, conclui.