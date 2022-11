Durante a campanha, os homens são alertados para a importância de cuidar da saúde - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/11/2022 17:48 | Atualizado 18/11/2022 17:56

Carapebus – Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) estima que até o final deste ano estarão sendo diagnosticados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no país; visando contribuir para que Carapebus (RJ) participe o mínimo possível do índice, o governo municipal está investindo na campanha “Novembro Azul”.

Desenvolvida através da Secretaria de Saúde e da Vigilância em Saúde, a ação foi iniciada oficialmente; o foco principal é a prevenção do câncer de próstata, envolvendo atividades com potencial elevado de conscientização para a importância de o homem cuidar da saúde.

A Secretaria de Comunicação (Secom) explica que a medida faz parte do Projeto Vivendo com Saúde tem o objetivo de influenciar o público masculino a fazer exames periodicamente. O coordenador do Programa Saúde do Homem, Jocimar Estulano, orienta que, quando descoberto precocemente, o câncer de próstata tem 90% de chance de cura.

“Por isso é importante incentivar através de palestras e campanhas a saúde do homem”, pontua Estulano; ele resume que a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino e ela fica localizada abaixo da bexiga, sendo sua principal função produzir o esperma.

“Para garantir a descoberta precoce do câncer são feitos exames de toque e de PSA (Antígeno Prostático Específico) em amostras de sangue em homens a partir dos 50 anos”, reforça postagem da Secom. Estão envolvidas na campanha a ooordenadora do Programa do Idoso, Claudia Helena Fragoso; Zilnéa Quintana (programa DCNT); Manuela Selem (fisioterapeuta do Vivendo com Saúde); e Miriam Soares (programa IST/AIDS).