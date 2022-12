As pessoas em situação de vulnerabilidade estão sendo atendidas para ações sociais na Estação Cultural - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/12/2022 15:54

Carapebus – A situação continua complicada em Carapebus, no Norte do Estado do Rio de Janeiro, provocada pelo temporal que castiga vários municípios da região há cerca de uma semana. A cidade está tomada de água, com cerca de mil famílias desalojadas, sendo atendidas pelo Gabinete da Crise criado pelo prefeito Bernard Tavares, com ajuda do governo estadual.

O prefeito também já decretou estado de calamidade e, de acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), a Secretaria Municipal de Saúde, está orientando às famílias vítimas das chuvas sobre os programas sociais disponibilizados pelo Estado, entre eles Cartão Recomeçar, Aluguel Social e Supera RJ.

A Coordenadoria de Defesa Civil está alertando para a possibilidade de novamente chover forte durante a tarde; o órgão segue informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vale para todos os municípios na região Norte Fluminense, até as 10h desse domingo (4); a previsão é de chuva entre 20 a 30 mm ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Todas as secretarias municipais estão de prontidão, dando cobertura às famílias afetadas; desde 9h30 deste sábado (03), partir das 9h30, uma equipe da Secretaria de Governo do Estado está atendendo, para cadastramento nos programas Auxílio Aluguel e Cartão Recomeçar.

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Programa RJ Para Todos, está realizando o atendimento social das pessoas em situação de vulnerabilidade; a Secom ressalta que o evento é realizado na Estação Cultural e que o programa promove o registro no Cadastro Único (CadÚnico) e demais atendimentos sociais.

O município está recebendo em solidariedade com os desalojados e desabrigados; mesmo também enfrentando problemas causados pelas chuvas, a prefeitura de Quissamã enviou mais de 500 kg de alimentos; já o Estado mandou um caminhão com 92 colchões e conjuntos de roupas de cama; um dos pontos de apoio é a Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso.

A Defesa Civil municipal orienta que, em caso de rajadas de vento, “não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”. Atendimento de emergência pode ser solicitado através dos números 153 e 193.