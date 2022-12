Os estragos em Carapebus estão sendo contabilizados e o Estado oferece ajuda ao governo municipal - Foto Secom/Divulgação

Os estragos em Carapebus estão sendo contabilizados e o Estado oferece ajuda ao governo municipal Foto Secom/Divulgação

Publicado 02/12/2022 15:20 | Atualizado 02/12/2022 15:23

Carapebus – Ruas alagadas e tomadas por lixos acumulados pelas águas das fortes chuvas que atingiram Carapebus (RJ), principalmente nos dois últimos dias, levaram o prefeito Bernard Tavares a criar um gabinete de crise; o governo do Estado disponibilizou uma equipe de técnicos e secretários para atender as atuais necessidades da população e da cidade.

De acordo com o prefeito, as famílias atingidas terão direito a recursos e benefícios de programas sociais; entre eles o Recomeçar, com liberação de R$ 3 mil às vítimas; as famílias estão sendo visitadas por equipe do governo do Estado que também vistoria os locais atingidos para ajudar nas providências.

Além da contribuição do Estado, Bernard Tavares articula a possibilidade de viabilizar o Aluguel Social para quem teve a casa invadida pelas águas e não têm condições de voltar à mesma: "estamos em constante diálogo com o Estado para viabilizar já a partir desta sexta-feira, recursos financeiros para comprarmos colchonetes, cobertores, galões de água, para atender às famílias atingidas”, adianta o prefeito.

Por determinação do governador Cláudio Castro, representantes da Secretaria Estadual das Cidades visitaram o município cedendo equipamentos para executar os serviços de limpeza após as chuvas; o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Júlio Saraiva, esteve com o prefeito, acompanhado do Superitendente da secretaria, André Longobardi.

Também o secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, e o de Governo, Rodrigo Bacellar, estiveram na cidade. Cláudio Castro afirma que vem mantendo contato com os municípios atingidos desde o primeiro momento: “pedi aos nossos secretários prioridade para esta questão”, afirma o governador.

Castro diz ainda que colocou à disposição toda a estrutura do governo para auxiliar na coordenação das ações, visando auxiliar os municípios e a população. O secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, sobrevoou a região para ter uma dimensão dos danos provocados pelas chuvas e esteve nos municípios mais afetados.

Monteiro garante que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Rio estão presentes, em contato permanente com as prefeituras, “prestando todo o apoio necessário para minimizar os prejuízos causados, garantindo atendimento à população e buscando a volta à normalidade o mais rápido possível”.

Até esta sexta-feira (02), o saldo do temporal em Carapebus é de uma morte provocada pela queda de um raio; dois moradores desaparecidos; e várias ruas alagadas. Cerca de 40 agentes dos dois órgãos estão em operação, com apoio de viaturas e um helicóptero.