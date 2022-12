A vacinação é obrigatória e objetivo do Estado é alcançar os melhores índices de cobertura vacinal - Foto Estado/Divulgação

A vacinação é obrigatória e objetivo do Estado é alcançar os melhores índices de cobertura vacinal Foto Estado/Divulgação

Publicado 01/12/2022 18:04

Carapebus – Quem ainda aplicou a segunda dose da vacina contra a febre aftosa no gado no Estado do Rio de Janeiro está tendo mais uma oportunidade; o prazo terminaria nessa quarta-deira (30), mas o governo do Estado do Rio de Janeiro, seguindo orientação do Ministério da Agricultura, decidiu prorrogar até 30 de dezembro.

A medida visa possibilitar aos pecuaristas de todos os municípios do Estado cumprir a meta de vacinar seus rebanhos e entregar a declaração de vacinação em uma das unidades da Defesa Agropecuária estadual.

Na última semana, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Carapebus alertou aos produtores rurais do município, quanto à data da vacinação contra a febre aftosa durante o mês de novembro. Com a prorrogação do prazo, embora o município ainda não tenha ainda oficializado, a expectativa dos produtores é de que automaticamente a medida já esteja vigorando no município.

Todo ano o município segue as recomendações do Ministério da Agricultura, desenvolvendo a campanha nos meses de maio e novembro, com intuito de proteger os bovinos contra a doença; o alerta leva em conta que a febre aftosa é viral, altamente contagiosa e a vacinação do rebanho é obrigatória.

“O produtor rural que não vacinar seu rebanho receberá multa por animal, e ainda ficará impedido de encaminhar o leite recolhido para as cooperativas da região”, destacou a Agricultura municipal, acrescentando que a saída dos animais da propriedade é outra punição para quem não os vacinar.

O governo estadual explica que a vacinação teve início no dia 1° de novembro e solicitou ao Ministério para que o prazo fosse aumentado depois de pedido da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do estado do Rio de Janeiro (Faerj).

“Com mais tempo para cumprir o esquema vacinal, os pecuaristas que ainda não completaram a ação poderão adquirir as doses de vacina nas lojas autorizadas e imunizar dos seus rebanhos”, orienta o secretário de Agricultura, Alex Grillo, pontuando: “o momento é de responsabilidade e preocupação com a própria saúde e com a saúde dos animais”.

Alex Grillo reforça a recomendação feita pelo governo de Carapebus: “o produtor que não imunizar e declarar a vacinação do seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada; segundo assinala, em postagem no portal oficial, “nesta etapa, o alvo do serviço são os bovinos e bubalinos de todas as idades, e o registro deverá ser entregue ou enviado em até cinco dias aos Núcleos de Defesa Agropecuária”.