Os estragos ainda estão sendo contabilizados, mas o governo municipal já articula a "volta por cima" Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/12/2022 10:36

Carapebus – “Depois da tempestade, a bonança”; esta é a expectativa da população de Caraperbus, que está otimista quanto à trégua no temporal que causou estragos no município (em estado de emergência); de acordo com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, somente no caso do comércio, a estimativa de prejuízos chega a quase R$ 12 milhões.

“Em relação à arrecadação tributária para os próximos 12 meses, o governo municipal prevê uma perda aproximada de R$ 2,9 milhões”, divulga a Secretaria de Comunicação (Secom), ressaltando que os danos totais ainda serão contabilizados pelo Gabinete de Crise e Gestão Empresarial, montado pelo prefeito Bernard Tavares Didimo para organizar as ações necessárias após as fortes chuvas.

Os membros do Gabinete estão se reunindo para tomar todas as medidas cabíveis, sob o slogan “Carapebus, juntos vamos reconstruir!”, mantendo o apelo de que “as famílias vítimas das chuvas precisam de doações, como mantimentos, água potável, medicamentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, cobertores, roupas de cama, travesseiro, fraldas, brinquedos e colchões”.

“Há necessidade também da doação de proteínas, como carne seca, calabresa e outros itens que podem ficar fora de geladeiras”, acrescenta o apelo, ressalvando que não há mais necessidade de doar roupas. Os pontos para a entrega de doações são Primeira Igreja Batista (Centro); Igreja Assembleia de Deus Amando Vidas (Oscar Brito); Igreja Gileade (Oscar Brito) e Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso, em frente ao Parque de Exposições (Oscar Brito).

A reestruturação das escolas da rede municipal já está sendo articulada. Nesta segunda-feira (05), a prefeitura publicou que, “tendo em vista a situação de emergência de Carapebus - conforme decreto nº 2.866, de 2 de dezembro de 2022 -, por meio da Secretaria de Educação, comunica que ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais na rede municipal de Ensino”.

Com triagem iniciada nesse domingo (04), o cadastramento das famílias prejudicadas continua até quinta-feira (08), pela equipe da Assistência Social dará continuidade aos cadastros das famílias atingidas; a partir de amanhã, o governo do Estado estará cadastrando nos programas sociais Aluguel Social e Cartão Recomeçar, por conta da força-tarefa com diversas secretarias para atender os municípios mais afetados.

O governador Cláudio Castro volta a afirmar que toda a estrutura do Estado está colocada à disposição dos municípios mais afetados do Norte Fluminense: “nossos secretários estão acompanhando de perto a situação para definir o plano de emergência; estamos com maquinários, bombeiros e profissionais de diversas secretarias, desde quinta-feira, intensificando os trabalhos para que a situação seja normalizada o mais rápido possível”, reforça.

A limpeza da cidade é realizada com participação efetiva da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, que avalia a necessidade de outras intervenções emergenciais; já o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) acompanha as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos do território fluminense, enviando alertas para as regiões, em caso de risco de desastres.