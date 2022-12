Serviços de limpeza em Carapebus estão sendo executados, com retirada de lama e lavagem das ruas - Foto Decom/Divulgação

Publicado 12/12/2022 14:04

Carapebus - O reparo dos danos causados pelas fortes chuvas que castigaram Carapebus (RJ) nos primeiros dias de dezembro foi acelerado, com ajuda do governo do Estado; por meio da Secretaria de Serviços Públicos, a prefeitura priorizou limpezas das ruas, retirando grande quantidade de lamas, entulhos, móveis levados pela enxurrada e galhos de árvores. Segundo o secretário, Nivaldo Caetano, só de lama foram removidas cinco mil toneladas.

“Todas as ruas do Centro atingidas pelas águas, já foram lavadas no decorrer da semana e, se necessário, poderão receber a segunda lavagem”, reafirma Nivaldo acentuando que todas as casas localizadas na região central, além dos prédios públicos, também já foram limpas; também a secretaria já cuidou de reabastecer de água potável as residências que tiveram o serviço prejudicado.

“Os trabalhos de limpeza vão continuar ao longo de todo esse mês e a previsão é que sejam concluídos em janeiro, até que tudo volte à normalidade”, diz o secretário, sinalizando para uma situação de maior tranqüilidade. No entanto, a população volta a ficar apreensiva, diante da possibilidade de nova tempestade.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil repercute Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); a previsão significa um alto risco de chuvas fortes, para os municípios localizados na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, hoje e amanha.

A Defesa Civil aponta que, de acordo com o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/dia ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h; prevalecendo a previsão, não estão afastados os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. “Em caso de emergência, entre em contato com a Coordenadoria de Defesa pela Central de Operações 153 e Corpo de Bombeiros pelo 193”, orienta o Departamento de Comunicação (Decom).

A população é orientada a ficar atenta e não tentar procurar abrigo debaixo de árvores para ser proteger das rajadas de ventos, “pois há risco de queda e descargas elétricas”, divulga o Decom, acentuando: “não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”.