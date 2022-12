Em ilustração postada no portal, a Secretaria de Comunicação resume avaliação da CAPAG - Foto Ilustração/Secom

Em ilustração postada no portal, a Secretaria de Comunicação resume avaliação da CAPAG Foto Ilustração/Secom

Publicado 16/12/2022 18:01

Carapebus – A credibilidade do governo de Carapebus (RJ) está em alta junto à Secretaria do Tesouro Nacional; em avaliação realizada anualmente, da Capacidade de Pagamento (CAPAG), o município, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, acaba de receber nota B.

O avanço é ressaltado “com louvor” em postagem da Secretaria de Comunicação (Secom), que explica: “este ano, a metodologia utilizada para o cálculo, foi por meio da portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, composta pelos indicadores endividamento, poupança corrente e índice de liquidez”.

O resultado contempla palavra empenhada pelo prefeito Bernard Tavares, que assumiu o compromisso de buscar melhorias para o município, sempre respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal: “com a avaliação positiva, surgem novas parcerias com bancos nacionais e apoio da União para obtenção de crédito; um deles, o Banco do Brasil, já mostrou interesse”, destaca a Secom.

O secretário de Planejamento, Jefferson Viana, reforça: “foi firmado um compromisso com a responsabilidade fiscal para resgatar credibilidade para o município; a avaliação mais alta (passando de C para B) é só um dos primeiros passos do trabalho que nosso governo está disposto a exercer”.

O Boletim foi divulgado no início da semana pela Secretaria do Tesouro Nacional Transparente e repercutido nesta quinta-feira (15) pela Secom de Carapebus. A CAPAG resume que “o intuito é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o órgão”.