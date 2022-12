Os agentes da Guarda aguardavam a aprovação, prometida pelo prefeito Bernard Tavares - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 19/12/2022 15:49

Carapebus – O ano fecha com notícia satisfatória para a Guarda Civil Municipal de Carapebus (RJ); por unanimidade, a Câmara de Vereadores aprovou,em sessão ordinária no final da semana, o Plano de Cargo e Carreira da categoria; a medida segue à Lei nº 13.022, de 2014, também estabelece enquadramento e nova tabela de vencimentos.

Ao comentar o feito, o secretário de Segurança e Trânsito do município, Luiz Aladoga, avalia que a aprovação, que irá beneficiar os 98 guardas civis: “mais uma vez, agradeço ao nosso prefeito Bernard Tavares a preocupação com a guarda municipal; a aprovação do plano é muito importante, porque certamente melhora ainda mais nossas condições de trabalho”.

Aladoga observa que “a Guarda também ganha melhor condição para atender a população, cuidando da segurança dos cidadãos e dos patrimônios”. A aprovação do Plano de Cargo e Carreira já foi protocolada e deverá ser sancionada neste início de semana por Bernard Tavares.

O inspetor André Lúcio afirma que acompanhou a votação na Câmara e comemora: “quero agradecer a todos os vereadores e parabenizo a todos os meus colegas guardas e ao comandante Cristiano Teodoro Rangel; estamos todos unidos desde a criação do estatuto, para que o plano fosse aprovado para os agentes de Carapebus”.