Os profissionais estabelecem uma conexão humanizada com os alunos nas situações específicas Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/12/2022 20:11

Carapebus – Por meio do Centro Municipal de Atenção Especial (CEMAE), a prefeitura de Carapebus (RJ) atende 75 alunos, sendo 48 com deficiência e 27 com transtornos específicos de aprendizagem; para tanto, conta com a ajuda dos profissionais de apoio escolar da Secretaria de Educação.

Através da Secretaria de Comunicação (Secom), o governo municipal explica que “os profissionais, estabelecem uma conexão humanizada com esses alunos tão especiais e exercem atividades de alimentação, higienização e atuam no aprendizado escolar em geral”.

O programa também envolve o serviço social, que participa com orientação aos responsáveis, acompanhamento e busca dos atendimentos para os alunos da rede municipal de ensino. “O atendimento educacional especializado é realizado em três unidades escolares”, aponta a Secom.

As unidades são: Escola Municipal Antônio Augusto da Paz, Escola Municipal Salim Selem Bichara e Escola Municipal Davi Lincoln Santos Mancebo. Segundo a divulgação, a assistência aos alunos com deficiência é feita para suplementar e complementar a educação e não substitui as aulas regulares.

“Esse acompanhamento educacional especializado conta com os seguintes recursos: fisioterapia; psicopedagogia; psicomotricidade; fonoaudiologia; terapia ocupacional”. A Secom resume que a Atenção Especial garante práticas psicopedagógicas para monitorar o processo de aprendizagem.

“Os profissionais envolvidos no auxílio de aprendizagem destes alunos estão sempre aprimorando as capacidades com novas técnicas de ensino”, acrescenta a Secom. O programa é considerado um dos mais relevantes em nível municipal desenvolvido no interior do Estado do Rio de Janeiro.