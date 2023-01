Dados apresentados durante a última reunião do ano foram apontados como bastante positivos - Foto Secom/Divulgação

Dados apresentados durante a última reunião do ano foram apontados como bastante positivos Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/01/2023 12:44

Carapebus – Aumento da abertura de processos de licenciamento ambiental feitos pelos empreendedores do município; pontuação máxima do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS)-Ecológico junto ao governo do Estado; aumento de 9% da captação dos recursos para o município, valor esse que alcançou R$ 3.990.866,03.

Os itens são computados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carapebus (RJ) entre os progressos considerados significativos de 2022; a última reunião do período aconteceu no dia 26 de dezembro; na oportunidade, foram divulgadas as atividades realizadas e os serviços prestados ao longo do ano.

A pauta principal foi a apresentação da gestão ambiental realizada em 2022. Além dos avanços já apontados, o conselho ressalta a aproximação com os proprietários das Unidades de Conservação Municipais e empreendimentos locais.

Também estão relacionadas parcerias com os catadores de resíduos; elaboração de projetos com focos no desenvolvimento ambiental do município; promoção de alinhamento com os órgãos competentes e a implementação da Educação Ambiental, destacado como referência para os municípios do estado do Rio de Janeiro.

Na avaliação da secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, a reunião serviu para fortalecer o desenvolvimento de políticas públicas locais: “é com muito orgulho que nossa gestão implantou programas e projetos voltados para a Educação Ambiental, que não existiam até esse ano de 2022”, comemora

Melina adianta que, este ano, a meta é continuar avançando com os projetos já criados e estabelecer novas parcerias: “a secretaria desenvolveu e incentivou projetos como Cidade+Verde, Minha Primeira Oportunidade, Compostagem Escolar de Resíduos Orgânicos, Adote uma Praça, Reciclagem de Bitucas de Cigarro, Reciclagem de Óleo Usado, entre outros”, lembra a secretária.