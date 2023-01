Secretária Ivanete afirma que o prefeito Bernard está entusiasmado com a volta às aulas Foto Secom/Divulgação - Foto Secom/Divulgação

Secretária Ivanete afirma que o prefeito Bernard está entusiasmado com a volta às aulas Foto Secom/DivulgaçãoFoto Secom/Divulgação

Publicado 06/01/2023 17:35

Carapebus – As matrículas na rede pública municipal de Carapebus (RJ) terão início no dia 1º de fevereiro; cinco dias depois recomeçam as aulas, segundo a Secretaria de Educação. A secretária Ivanete Fernandes explica que o retorno para a realização das matrículas será em fevereiro, porque devido ao recesso escolar no final do ano, o período foi finalizado.

“Quem for se matricular deverá apresentar RG, CPF, Certidão de Nascimento e em caso de transferência o histórico escolar”, diz Ivanete, enfatizando que mais de 2.200 alunos devem retornar este ano: “a previsão é crescer mais 30% com o retorno das matrículas”.

Na avaliação da secretária, esse número reflete sobre a procura já feita nas 14 unidades de ensino, sendo uma delas o Centro Municipal de Atenção Especial (Cemae): “para uso do transporte escolar, o responsável deverá procurar a escola para realizar o cadastro”.

Ivanete afirma que o prefeito Bernard Tavares está entusiasmado com a volta as aulas: “os profissionais retornam as escolas da rede municipal no dia 30 para a limpeza geral; já no dia 1º de fevereiro será a vez do corpo docente chegar participando de uma Jornada Pedagógica”.

Atualmente 320 professores compõem a rede; a secretária detalha que esses profissionais irão atender os turnos da manhã e da tarde, “além da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que acontece à noite”, conclui. A secretaria funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e 13h30 às 17h, na Rua Antônio Gomes da Silva, 283 – no bairro Oscar Brito.