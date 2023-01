Os agentes percorrem os bairros, visitando as residências e vistoriando ruas para eliminar focos de proliferação - Fotos Vigilância/Divulgação

Publicado 12/01/2023 13:41

Carapebus - Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), concluído em Carapebus (RJ) no final da última semana, aponta baixo nível (percentual de 0,4%) de infecção da dengue; ainda assim, a Vigilância Sanitária e Biológica, continua intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, também transmissor de chikungunya e zika vírus.

A bióloga da Vigilância municipal, Mayane Martins, explica que o LIRAa é realizado por determinação da Secretaria de Saúde do Estado, anualmente, em datas pré-determinadas: “é realizado sorteio, por meio de um programa também do governo do Estado, vinculado ao Ministério da Saúde”.

Pelo critério, nem todas as residências são visitadas nos quarteirões, Em Carapebus, durante o levantamento, os agentes estiveram em 242 imóveis e em apenas um encontraram a larva do mosquito, configurando o baixo risco.

Mesmo com o resultado satisfatório, Mayane Martins orienta a população continuar fazendo a parte dela: “o período de chuvas e verão é propício para a proliferação do mosquito Aedes e todos devem manter os cuidados, cada um do seu quintal, evitando criar locais que acumulam água, mas principalmente, receber os agentes, a nossa equipe”.

A bióloga reforça: “são apenas alguns minutos para receber orientações e informações para terem o cuidado com a dengue, que é controlável sim, mas se as pessoas continuarem fazem a parte delas”. Ela assinada que a cada dois meses a Vigilância Sanitária realiza vistorias em imóveis em ações preventivas.

“A equipe do órgão está à disposição da população, caso necessite acionar um agente em uma situação de emergência, mesmo se o imóvel já tiver sido vistoriado antes do próximo ciclo; mas, para isso, precisamos ser comunicados”.