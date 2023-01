A prefeitura de Carapebus chama atenção para a iniciativa da Caixa e orienta o trabalhador sobre procedimentos - Foto Secom/Divulgação

Publicado 18/01/2023 20:35 | Atualizado 18/01/2023 20:39

Carapebus - Trabalhadores que tiveram as residências atingidas pela enchente ocorrida em dezembro no município de Carapebus, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, já podem solicitar o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); a medida é garantida em razão da calamidade pública e a solicitação deve ser feita à Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo FGTS.

Para ter direito, é necessário que o trabalhador tenha saldo na conta do FGTS, sem ter feito nenhuma retirada de valor pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses; “o máximo para uso é de R$ 6.220,00”, orienta o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Carapebus, Jefferson Viana.

Viana explica que a solicitação é realizada de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, através do celular: “ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo”.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o aplicativo está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS: “para mais informações, os trabalhadores podem procurar a Secretaria de Planejamento na Rua Getúlio Vargas, 15 – Centro, ou pelo Fale Conosco da Caixa 0800 726 0207”. No portal da prefeitura há mais detalhes.