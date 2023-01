O espaço foi atingido pela enchente sofrida pelo município em dezembro e está sendo reformado - Foto Secom/Divulgação

Publicado 23/01/2023 13:21

Carapebus - Fechado por força da enchente que atingiu o município em dezembro, a Sala do Empreendedor, na Praça Frei Balthazar, no Centro, em Carapebus (RJ) volta a funcionar na segunda quinzena de fevereiro; a previsão é da Secretaria de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente, acentuando que o espaço passa por melhorias.

O secretário de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica, Maykeid Fernandes, assinala que a retomada garantirá a volta de serviços essenciais ao cidadão e ao empreendedor: “o funcionamento será de segunda a sexta-feira, no mesmo horário do expediente da prefeitura”.

Segundo Maykeid, não houve atrasos ou prejuízos ao cidadão, após a tragédia natural: “nossos serviços foram restabelecidos logo em seguida, na sede da Secretaria; com a reabertura da Sala do Empreendedor a gestão pública municipal fomenta de forma direta e indiretamente o crescimento econômico”.

Outro ponto destacado pelo secretário é que a reabertura do setor também incentivará ao surgimento de novos empreendimentos “e ainda ajudará a desenvolver àqueles que já existem no município”. Já está definido que o espaço voltara a contar com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A equipe permanecerá formada por quatro profissionais especialistas e aptos a resolver problemas em relação ao empreendedor e dois advogados para dar assistência jurídica ao cidadão: “atualmente, os serviços mais procurados são regularidade de MEI, cursos e o balcão de currículos”, informa A Secretaria de Comunicação (Secom).

A Secom detalha que no local o cidadão utiliza de serviços como orientação ao empreendedor; cadastro e atualização; parcelamento e renegociação de dívidas, declaração, emissão de DAS, DARF, baixa de MEI; faz solicitação de empréstimos.

A Sala do Empreendedor contribui ainda para abertura de alvará de funcionamento; digitação e impressão e balcão de currículos; cursos profissionalizantes; orientação jurídica ao cidadão; emissão de carteira de trabalho digital e seguro-desemprego.