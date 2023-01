O curso visa transformar o agente em porta-voz da saúde dentro das casas dos das pessoas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/01/2023 17:09 | Atualizado 24/01/2023 17:16

Carapebus – Com duração de dez meses e carga horária de 1.275 horas, o governo de Carapebus (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está qualificando os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O curso tem o modelo híbrido, com atividades de Educação a Distância (EAD) e atividades práticas presenciais.

A medida está ligada à Atenção Básica, definida no “Saúde com Agente ACS”, promovido pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Sistema Único de Saúde (SUS) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); os agentes aprendem a realizar diagnósticos das condições de vida e saúde da população dentro das casas com contato humanizado.

A enfermeira e preceptora do projeto, Patrícia Mello de Souza, explica que os alunos serão acompanhados nas atividades teóricas por tutores e nas aulas práticas por preceptor: “ao todo, o município vai formar nove agentes comunitários de saúde ainda este ano de 2023 que atenderão a população com qualidade e profissionalismo”.

Patrícia Mello pontua que o curso é feito para organizar a visitação das agentes de saúde nas casas e ter contato direto com as famílias, “assim como, conseguir amparar de diversas maneiras essas famílias com um contato humanizado e excluindo o contato virtual”; ela avalia que a capacitação irá trazer novos olhares para a Atenção Básica do município.

A coordenadora de Atenção Primária, Cristiane Rodrigues da Silva enumera: “os benefícios que a capacitação vai trazer para o município são os de transmitir informações técnicas e transformar os agentes em técnico em saúde e informar a população sobre vacinas, exames, cartão de gestante e de programas dentro das Estratégias Saúde da Família e aproximar o agente de cada família de sua área demográfica”.

Cristiane assinala que, após o término do curso técnico, “o agente vai conseguir se igualar em um padrão de profissionalismo ao de um profissional da saúde (técnico de enfermagem) e vai aprender sobre indicadores, enxergar sobre divisão demográficas e quais áreas estão precisando de auxílio”.