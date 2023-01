As mudas foram doadas pelo INEA, através da diretoria de biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - Foto Secom/Divulgação

As mudas foram doadas pelo INEA, através da diretoria de biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/01/2023 18:03

Carapebus – Preservação ambiental tem prioridade em Carapebus (RJ), que reforça a proposta com projeto de reflorestamento, desenvolvido em parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a de Agricultura; somente nesta semana, foram plantadas 800 mudas de árvores nativas.

O plantio aconteceu na Área de Preservação Ambiental (APP) da Maricota, que faz parte da Unidade de Conservação de Uso Sustentável; trata-se da Carapeba Boa, ao lado da RJ 182; as mudas foram doadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através da diretoria de biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE).

As mudas foram retiradas no Horto Florestal José Zago, em Trajano de Moraes, na Região Serranaonde; são das espécies angico vermelho angico branco, cassia grandis, ingá branco, pitanga, sibipiruna, aroeirinha, ipê branco, ipê amarelo, goiaba, cedro rosa, saboneteiro, araçá, paineira, sanandu, pau santo, amendoim bravo, roxinho, sibipiruna e tarumã.

Na opinião da secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, o reflorestamento, em uma área de 2,5 hectares, vai ajudar na purificação do ar, “principalmente porque absorve o CO2, principal gás de efeito estufa e o grande culpado pelo aquecimento global; o plantio irá mudar o cenário com o passar dos anos”.

Melina ressalta que, ecologicamente a área tem grande importância para a biota local: “o reflorestamento é uma exigência do INEA, sendo uma determinação do Ministério Público Federal para recomposição da APP do canal do Caxanga, devido a um aterro irregular realizado pela prefeitura na cabeceira da ponte em uma área de restinga, ao lado da antiga "casa da sopa; o inquérito civil foi instaurado no ano de 2000”.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto deverá ser monitorado pela prefeitura pelo período de quatro anos, mas no primeiro, com o crescimento das mudas, já será possível ver os resultados: “acredita-se ainda que além da proteção da APP da lagoa, o reflorestamento ajudará no estabelecimento de corredores ecológicos, além de evitar o assoreamento da represa por acúmulo de partículas carreadas pelas chuvas”.