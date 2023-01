A troca das faixas de jiu-jitsu aconteceu no final da última semana e envolveu vinte esportistas - Foto Secom/Divulgação

Publicado 29/01/2023 17:45

Carapebus - Distribuídas de acordo com o nível de aprendizagem e progresso de cada esportista, as faixas de jiu-jitsu de 20 atletas do projeto “Lutando por uma Carapebus” foram trocadas no último final de semana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Na opinião do idealizador e professor do projeto, Bruce Johnson, os lutadores deram um passo adiante nesta arte marcial e caminham para um futuro promissor no esporte.

O professor revela que o jiu-jitsu entrou em sua vida trazendo calmaria, disciplina e mais respeito dentro de casa: “antes do esporte, eu era uma pessoa totalmente diferente, e o jiu-jitsu me transformou numa pessoa mais disciplinada; é assim que eu busco transformar a vida das crianças que participam do projeto”.

Bruce Johnson ressalta que as artes marciais ensinam sobre hierarquia e respeito aos mais experientes: “além de transformar a mente, o esporte também aprimora os sentidos físicos; algumas das técnicas utilizadas e ensinadas para as crianças durante os treinos são as passagens de guarda e quedas; com isso, aprimoram também sua autodefesa”.

Sobre a distribuição das faixas, o professor assinala que a branca é a primeira e segue para amarela, “mas dependendo do grau de aprendizado, alguns lutadores passam antes da faixa branca para a amarela e preta, ou seja, um grau intermediário antes da faixa totalmente amarela”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) pontua que ‘Lutando por uma Carapebus’ está ativo há um ano e busca transformar a vida das crianças através das artes marciais, trazendo disciplina, respeito e organização dentro e fora de casa: “o projeto está aceitando novas inscrições para crianças a partir de seis anos de idade através da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Prata Mancebo, 120 – Centro”.