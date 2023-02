Mais de 30 alunos em formação tiveram a oportunidade de conhecer detalhes sobre Lei Maria da Penha e da PM - Foto Secom/Divulgação

Mais de 30 alunos em formação tiveram a oportunidade de conhecer detalhes sobre Lei Maria da Penha e da PM Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/01/2023 21:41 | Atualizado 31/01/2023 21:48

Carapebus - Disciplina e respeito aos seus responsáveis formam o lema do projeto Guarda Mirim de Carapebus (RJ), desenvolvido pelo governo municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Guarda Municipal. Os dois pontos formaram tema de palestra proferida para os adolescentes integrantes do projeto no final da semana.

Estiveram envolvidos o 32º Batalhão da Polícia Militar, com o Capitão Aued e as participações da Patrulha Maria da Penha e Ronda Escolar; na oportunidade, foram expostas informações consideradas relevantes exemplos para transformar jovens e seus comportamentos. Direcionadas aos novos integrantes da Guarda Mirim 2023.

São 35 os alunos em formação, que tiveram a oportunidade de conhecer as viaturas da Polícia Militar (PM) e o Caveirão, que consiste em um veículo blindado de transporte de pessoal utilizado no apoio de operações em áreas de risco; o Capitão Figueiredo explicou sobre a Lei Maria da Penha; também houve explicações a respeito da Patrulha Escolar e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

A Guarda Mirim é um projeto social, cuja participação da Polícia Militar é avaliada como fundamental na formação dos adolescentes, segundo o comandante da Guarda Municipal, Cristiano Teodoro Rangel: “no projeto é ensinada disciplina e a formação dos adolescentes na criação de caráter e ser um bom cidadão”, diz.

A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo municipal resume, em postagem no portal oficial, que “a Guarda Mirim de Carapebus é um exemplo para toda a região do Norte Fluminense formando adolescentes para ter disciplina e melhor convívio em sociedade”.