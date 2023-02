Além da implantação do processo, o governo orienta a população sobre a importância de colaborar com as ações - Fpto Ilustração/Secom

Publicado 04/02/2023 13:46

Carapebus - Com foco na educação ambiental e reforçando ações para um município mais limpo, o governo de Carapebus (RJ) está investindo na coleta seletiva de lixo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa visa também contribuir para proteção da flora e da fauna, dentro de um processo que beneficia a saúde pública.

A coleta seletiva está programada, principalmente, para eventos realizados no município, tendo como exemplo o movimento do Verão Carapebus 2023, cuja coleta dos resíduos de forma separada é uma das ações desenvolvidas, segundo a secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento.

“As cores nos depósitos disponibilizados na orla, próximo ao palco, chamam atenção para a campanha; neles é possível encontrar papel, plástico, copos, embalagens plásticas, vidro e metal”, diz a secretária; ela resume que, para que a ação ganhe notoriedade a Secretaria de Meio Ambiente, investe em atos educacionais: “acredita-se que essa seja uma válvula para o sucesso da campanha”.

A proposta mais abrangente apontada pela secretária é integrar a sociedade com a natureza e promover a conscientização, a preservação e a conservação ambiental; as ações são realizadas em parceria com as demais secretarias.

“O Balneário Praia de Carapebus também vem recebendo a atenção, pela sua beleza cênica, e importância para a cidade, e por saber que o local essa época tem um grande atrativo turístico”, pontua Melina Nascimento, observando que com o aumento de frequentadores, também cresce o consumo de alguns produtos.

“Com isso, aumenta a geração de resíduos como palitos de espetinho, tampinhas de metal e garrafas de vidro que se quebrada viraram cacos e oferecem muito risco”, ressalta a secretária, assinalando que durante a coleta foram encontrados também vários materiais pontiagudos e perfurocortantes, que podem causar acidentes.

“O trabalho está só começando”, afirma Melina, concluindo: “desde que recebemos informações apontando resíduos descartados de forma irregular por banhistas e frequentadores do local, vimos a necessidade da implantação urgente da coleta seletiva no município; estamos trabalhando e para isso contamos com a colaboração de todos”.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), com um portfólio já iniciado, foi preparado um estudo sobre os impactos ambientais que esses resíduos podem causar ao meio ambiente: “as ações vão desde as vistorias técnicas, educação ambiental e a criação de projetos que visam à melhoria na qualidade de vida ambiental da população, em parceria com outras secretarias, entidades e órgãos competentes”.