Sorteio e entrega dos aparelhos estão previstos para a próxima sexta-feira, por conta do Enel Compartilha Eficiência - Foto Divulgação

Publicado 06/02/2023 15:47 | Atualizado 06/02/2023 15:51

Carapebus - A partir desta segunda-feira (06) até sexta (10), a Enel estará programando entrega de geladeiras a 75 famílias afetadas pelo temporal que causou vários danos em Carapebus, na região norte do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro. A entrega será por sorteio e, para tanto, as famílias devem se cadastrar no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Ubás (até amanhã) e no CRAS Centro (quarta e quinta-feira).

A ação faz parte do programa Enel Compartilha Eficiência, que promove troca de refrigeradores para clientes da distribuidora de diferentes municípios. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, para se inscrever, o cliente deve ser morador de Carapebus, titular da conta de energia e possuir uma geladeira antiga para troca.

“Durante o cadastro, o cliente também poderá trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por modelos de LED, até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis”, diz a assessoria, informando que o anúncio dos contemplados pela ação será na próxima sexta-feira, às 11h30, no CRAS Centro.

Segundo o responsável por Sustentabilidade na Enel Distribuição Rio, Leonardo Soares, as geladeiras doadas têm selo Procel de economia de energia e podem consumir até 70% menos energia do que modelos antigos: “em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/ mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kWh/hora/ mês”.

Soares explica que o projeto foi direcionado á região, visando beneficiar clientes afetados pelas chuvas que atingiram Carapebus: “acreditamos que os equipamentos novos contribuirão com a melhoria das condições de vida e orçamento familiar dessas pessoas". A Enel Distribuição Rio é subsidiária da multinacional italiana Enel e atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro.