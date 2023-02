Através da Secretaria de Comunicação, Fazenda orienta contribuinte a ficar atento ao prazo - Foto Secom/Divulgação

Através da Secretaria de Comunicação, Fazenda orienta contribuinte a ficar atento ao prazo Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/02/2023 12:39

Carapebus - Quem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em cota única até 31 de março terá desconto de 15%; a retirada das guias de pagamento pode ser feita pelo site ou no setor de Tributos Imobiliários, localizado na Rua João Pedro Sobrinho, 130 - Sapecado - Térreo - Loja 2, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e 13h30 às 17h.

Nos mesmos endereços também pode ser feito pedidos de isenção; neste caso, o prazo vai até o dia 16 de março; tem direito a pedir isenção quem ceder o imóvel gratuitamente, para o funcionamento de quaisquer serviços do município; ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, participantes de operações bélicas como: integrantes do Exército, Aeronáutica ou Marinha.

Também pode ser beneficiada viúva ou companheira legalmente reconhecida; imóveis pertencentes a sujeito passivo cuja renda mensal, seja igual ou inferior a um salário mínimo, desde que utilizado para sua residência e que não possua outro imóvel, construído ou não, em lotes diversos, no município de Carapebus.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), há ainda outras situações em que se enquadra o pedido de isenção; basta consultar o portal da prefeitura. A orientação para o contribuinte que se encaixar nos critérios apontados é comparecer a Secretaria de Fazenda, no Setor de Tributos Imobiliários, com a documentação exigida.