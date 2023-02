Secretaria de Meio Ambiente distribuiu as mudas por meio de parcerias com população, demais secretarias - Foto Divulgação

Secretaria de Meio Ambiente distribuiu as mudas por meio de parcerias com população, demais secretarias Foto Divulgação

Publicado 21/02/2023 18:59

Carapebus – Na véspera de carnaval, a Secretaria de Meio Ambiente de Carapenus (RJ) colocou em ação o “bloco” do reflorestamento e da preservação ambiental e, em parceria com a Agricultura, realizou o plantio de 800 mudas de árvores nativas na Área de Preservação Ambiental (APP) da Maricota.

Trata-se de um espaço que faz parte da Unidade de Conservação de Uso Sustentável denominada Área de Proteção Ambiental da Carapeba Boa, ao lado da RJ 182, perto do bairro Oscar Brito; são 2,5 hectares que receberam mudas de diversas espécies, em processo que terá desdobramento.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, as mudas foram doadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através da diretoria de biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE), retiradas no Horto Florestal José Zago, em Trajano de Moraes – na Região Serrana.

“O reflorestamento vai ajudar na purificação do ar, pois absorve o CO2, principal gás de efeito estufa e o grande culpado pelo aquecimento global”, explica Melina, avaliando que o plantio irá mudar o cenário com o passar dos anos: “ecologicamente a área tem grande importância para a biota local, além de a APP da lagoa da Maricota também estar inserida em uma UC”.

A secretária ressalta que o reflorestamento é uma exigência do INEA, “sendo uma determinação do Ministério Público Federal (MPF) para recomposição da APP do canal do Caxanga, devido a um aterro irregular realizado pela prefeitura na cabeceira da ponte em uma área de restinga, ao lado da antiga Casa da Sopa; o inquérito civil foi instaurado no ano de 2000”.

Os critérios definem que o projeto deverá ser monitorado pela prefeitura pelo período de quatro anos, mas no primeiro, com o crescimento das mudas, já será possível ver os resultados: “acredita-se ainda que além da proteção da APP da lagoa, o reflorestamento ajudará no estabelecimento de corredores ecológicos, além de evitar o assoreamento da represa por acúmulo de partículas carreadas pelas chuvas”, acrescenta a secretária.

Entre as espécies plantadas na etapa recente estão: angico vermelho, angico branco, cassia grandis, ingá branco, pitanga, sibipiruna, aroeirinha, ipê branco, ipê amarelo, goiaba, cedro rosa, saboneteiro, araçá, paineira, sanandu, pau santo, amendoim bravo, roxinho, sibipiruna e tarumã.