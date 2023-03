Com a reinauguração, o espaço volta a funcionar de 8h às 12h e de 13h30 as 17h - Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/02/2023 18:40 | Atualizado 28/02/2023 18:44

Carapebus - Em espaço totalmente reformado, com roupagem moderna, adesivos ilustrativos e equipamentos para atendimento ao público, a Sala do Empreendedor foi reinaugurada nesta terça-feira (28) em Carapebus (RJ); fica na Praça Frei Balthazar, no Centro da cidade.

A iniciativa foi da Secretaria de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); o objetivo é fazer com que o local volte a ter um papel importante na prestação de serviços essenciais, além de incentivar a legalização dos comércios informais que se enquadrem na lei geral da Micro e Pequena Empresa.

O secretário Maykeid Fernandes explica que os serviços precisaram ser suspensos no local devido às chuvas de dezembro do ano passado, que destruiram totalmente a estrutura física, equipamentos e documentos; com a reinauguração o espaço volta a funcionar de 8h às 12h e de 13h30 às 17h.

Os serviços oferecidos são orientação ao empreendedor; cadastro e atualização; parcelamento e renegociação de dívidas; declaração, emissão de DAS e DARF; baixa de MEI; solicitação de empréstimos; abertura de alvará de funcionamento; digitação e impressão de currículos; balcão de currículos; cursos profissionalizantes; orientação jurídica ao cidadão; emissão de carteira de trabalho digital e seguro-desemprego.

Maykeid Fernandes afirma que não houve atrasos ou prejuízos ao cidadão, mesmo depois da enchente: “os serviços foram restabelecidos logo em seguida, na sede da secretaria, na Rua João Pedro Sobrinho, 183, no bairro Sapecado”, diz, acrescentando: “destaco a dedicação e o empenho de cada funcionário que compõe a Sala do Empreendedor”.

Na opinião do secretário, com a reabertura do espaço o governo municipal fomenta de forma direta e indireta o crescimento econômico, “além de incentivar o surgimento de novos empreendimentos, além de ajudar a desenvolver aqueles que já existem no município”.