Durante o evento, servidores puderam refletir a respeito dos próprios limites e da busca por apoio profissional - Foto Divulgação

Publicado 21/01/2026 17:47

Carapebus – Ações do “Janeiro Branco” fazem servidores públicos da rede municipal de saúde de Carapebus (RJ) saírem da rotina diária do dever de ofício, para focar na importância do cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho, se conscientizando de que “cuidar da mente é um direito, não um tabu, e faz parte de uma vida mais saudável e humana”.

A iniciativa da Secretaria de Saúde vai até o final da semana; começou nessa terça-feira (19), envolvendo equipes da Vigilância em Saúde, Saúde do Trabalhador, Programa Saúde na Escola e Educação em Saúde, fortalecendo a atuação conjunta dentro da rede municipal.

A secretaria explica que a proposta visa proporcionar ao servidor “sair da rotina por algumas horas para olhar para dentro, respirar e falar sobre sentimentos que nem sempre encontram espaço no dia a dia, em um momento de acolhimento, troca de experiências e informação”.

Da programação constaram vídeo temático, roda de conversa com o tema “Um alerta sobre a saúde mental”, palestras educativas e dinâmicas interativas abordando excesso de responsabilidades, cansaço acumulado e cobranças pessoais; sendo repassado que equilíbrio emocional também é saúde e precisa ser tratado com a mesma atenção que o corpo.

De acordo ainda com a secretaria, a apresentação do conceito do Blue Monday (termo que identifica a terceira segunda-feira de janeiro ao dia mais triste do ano), ajuda a identificar sinais de alerta e a importância de não normalizar o esgotamento mental. “Mais do que conscientizar, a ação buscou incentivar o autocuidado”.