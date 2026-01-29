Secretaria de Saúde desenvolve ações preventivas, orientando e preparando mobilização em espaços públicos - Foto Divulgação

Secretaria de Saúde desenvolve ações preventivas, orientando e preparando mobilização em espaços públicos Foto Divulgação

Publicado 29/01/2026 16:19

Carapebus – Atenção redobrada com a saúde da pele. Este é o alerta da Secretaria de Saúde de Carapebus (RJ), por meio da campanha Verão Laranja, contra o câncer. As equipes estão mobilizadas, intensificando as ações e ampliando diálogo com a população sobre a importância da prevenção durante a temporada.

As orientações são do secretário Marcelo Queiroz, destacando que aproximar a campanha do cotidiano das pessoas é fundamental para fortalecer a prevenção: “A informação precisa chegar onde a população está, especialmente nos locais de lazer e convivência. Carapebus vive dias de sol forte e altas temperaturas, cenário que exige atenção redobrada com a saúde da pele”.

Queiroz destaca que a mobilização reúne equipes da Vigilância em Saúde e da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, (DANTs) com atividades de orientação e conscientização: “Em breve, a campanha chegará às areias da praia e da Lagoa de Carapebus, levando informação diretamente a moradores e visitantes que frequentam esses espaços”.

Na opinião da coordenadora da DANTs, Simone Castilho a iniciativa vai além da orientação pontual: “As ações buscam estimular hábitos mais saudáveis e alertar para sinais suspeitos na pele, reforçando a importância do diagnóstico precoce”. O uso diário de protetor solar e hidratação constante estão entre as principais recomendações feitas por ela.

Simone recomenda, ainda, proteção com chapéus e roupas adequadas, busca por sombra nos horários de maior incidência solar e atenção a manchas, feridas ou pintas que mudam de aspecto: “Com a ampliação das atividades, a campanha reforça a prevenção como estratégia para reduzir riscos e promover mais qualidade de vida durante o verão em Carapebus”.