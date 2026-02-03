Em conjunto, foram definidas a coordenação dos plantões de enfermagem e as chefias imediatas de cada turno - Foto Divulgação

Publicado 03/02/2026 20:14

Carapebus - Revisar fluxos internos, aprimorar a organização dos plantões e definir ações práticas para manter o padrão de excelência já consolidado no município. Esta foi a pauta da reunião de alinhamento no Pronto Atendimento Carlito Gonçalves (PACG), neste início de semana.

Entre as principais medidas está a reorganização da coordenação dos plantões de enfermagem, com a definição de chefes imediatos responsáveis pela supervisão em cada turno. Estão definidos os nomes de Caroline Gomes, Giulia Santana, Patrícia Mello, Casimiro José, Ioli Barbosa e Graciele Fabíola.

O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, avalia que a iniciativa fortalece a liderança interna, melhora a comunicação e contribui para um atendimento mais humano e seguro: “Essa mudança faz parte de um processo maior de fortalecimento da saúde”.

O médico realça a importância do apoio do prefeito Bernard Tavares e os investimentos que vêm sendo realizados na saúde e o profissionalismo de cada servidor do PACG: “A saúde de Carapebus avança porque existe planejamento, investimento e, principalmente, profissionais comprometidos com a vida”.

Queiroz comenta que as mudanças implantadas fazem com que o Pronto Atendimento inicie fevereiro com ajustes estratégicos voltados à melhoria contínua dos serviços prestados à população: “O PACG passou por uma reunião de alinhamento que reuniu profissionais de diferentes setores da unidade”, ratifica.

Além de Queiroz, participaram do encontro o diretor médico, Tiago Zambon; o administrativo Juninho Torres; e as coordenadoras de enfermagem Ana Carolina Gomes e Talita Brasil: “Carapebus segue investindo em processos que mantêm o PACG como referência local e regional em boas práticas na saúde pública”, enfatiza Queiroz.