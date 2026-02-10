O grupo tem trajetória consolidada e se destaca por unir excelência musical, animação e interação com o público - Foto Divulgação

Publicado 10/02/2026 16:30

Carapebus – “Fantasia, alegria e muita música para dar as boas-vindas ao carnaval 2026”. Essa é a proposta da Banda da Folia, para a abertura da tradicional “festa pagã” em Carapebus (RJ), a partir das 20h de sexta-feira (13). O maestro Márcio Lopes adianta que preparou um repertório para emocionar, divertir e reunir famílias e amigos.

“O nosso objetivo é resgatar a essência do carnaval; as marchinhas, os sambas-enredo e o axé fazem parte da memória afetiva do povo”, assinala Lopes ressaltando que o grupo estará comandando um grande baile à fantasia na Lagoa de Carapebus, levando ao público um espetáculo marcado por alegria, tradição e muito ritmo.

O maestro propaga que “a banda promete transformar a noite em uma verdadeira celebração carnavalesca, com um repertório que passeia pelas tradicionais marchinhas, sambas-enredo consagrados e grandes clássicos do axé, criando uma experiência democrática e envolvente para todas as idades”.

Incentivando à participação de carnavalescos locais e turistas, Lopes resume: “O público poderá cantar e dançar ao som de sucessos que atravessam gerações, como ‘Cidade Maravilhosa’, ‘Mamãe Eu Quero’, ‘É Hoje’, ‘Explode Coração’, ‘Bandeira Branca”, além de hits que marcaram época no carnaval brasileiro”.

“O grupo vem se destacando por unir excelência musical, animação e interação com o público”, realça o maestro concluindo: “A apresentação da próxima sexta-feira reforça nosso compromisso com a valorização da cultura popular e com a promoção de eventos acessíveis, seguros e de qualidade”.