O grupo tem trajetória consolidada e se destaca por unir excelência musical, animação e interação com o público Foto Divulgação
Banda da Folia abre carnaval em baile à fantasia na lagoa de Carapebus
Apresentação está programada para sexta-feira, com tradicionais marchinhas, sambas-enredo e axé no repertório
Mudanças em setor da saúde propõem valorizar equipes e melhorar padrão
Encontro cuidou de alinhamento no Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, como parte de um processo maior da rede municipal
Prevenção a câncer de pele é reforçada em Carapebus, por conta do verão
Articulações são através da Verão Laranja, campanha focada também nas praias e na lagoa de mesmo nome da cidade
Janeiro Branco leva servidor da saúde à reflexão sobre vida mais saudável
Proposta proporciona ao profissional se conscientizar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho
Estrutura municipal para Réveillon está definida com Tenda da Saúde na praia
Estrutura está montada no Balneário da Praia de Carapebus, para atendimento ágil e humanizado a quem participar da celebração
Vivendo com Saúde fortalece autoestima da terceira idade em Carapebus
Projeto do governo municipal é consolidado como um dos mais representativos da promoção da saúde do idoso
