Marcelo Queiroz destacou o empenho dos profissionais que atuam na rede e o apoio do prefeito às iniciativas - Foto Divulgação

Publicado 24/02/2026 17:00 | Atualizado 24/02/2026 17:04

Carapebus – Prestação de contas focada na transparência. Esta é a definição do governo de Carapebus (RJ), ao avaliar a audiência pública realizada nesta terça-feira (24), na Câmara de Vereadores, apontando números, metas e indicadores para demonstrar como os recursos da Secretaria de Saúde estão sendo aplicados.

O secretário Marcelo Queiroz Barreira também pontuou quais resultados chegaram à ponta, onde o cidadão é atendido, destacando o empenho dos profissionais que atuam na rede: “Quero reconhecer o trabalho sério e comprometido das nossas equipes, que fazem a diferença todos os dias nas unidades”.

Queiroz frisou que os resultados apresentados são fruto de planejamento, dedicação e responsabilidade: “O prefeito Bernard Tavares, sempre incentiva, apoia e garante as condições necessárias para que a saúde avance em Carapebus”. Ele apresentou o Relatório do 3º Quadrimestre de 2025 e o Anual de Gestão,

A equipe técnica detalhou investimentos, ampliação de serviços, fortalecimento da Atenção Básica e estratégias voltadas à prevenção; sendo relatados produção das unidades, acompanhamento de programas, execução orçamentária e cumprimento das metas pactuadas, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Queiroz contou com o suporte da Coordenação de Planejamento em Saúde, representada por Ricardo Gomes Mourão, que reforçou o compromisso técnico na organização dos dados e na condução das políticas públicas. “O encontro reafirmou o papel da prestação de contas como instrumento de responsabilidade e respeito com quem utiliza o sistema municipal de saúde”, avaliou o secretário.