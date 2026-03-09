Os veículos foram apresentados na manhã desta segunda-feira, em solenidade na Estratégia Saúde da Família de Ubás Foto Divulgação
Secretaria de Saúde tem frota ampliada com 4 veículos em Carapebus
Serão contempladas as equipes da Estratégia Saúde da Família em Capelinha, Rodagem e Ubás, além da UBS do centro da cidade
Saúde presta conta e ressalta avanços, em ato na Câmara de Vereadores
Audiência pública detalha investimentos, metas cumpridas e resultados alcançados ao longo de 2025
Banda da Folia abre carnaval em baile à fantasia na lagoa de Carapebus
Apresentação está programada para sexta-feira, com tradicionais marchinhas, sambas-enredo e axé no repertório
Mudanças em setor da saúde propõem valorizar equipes e melhorar padrão
Encontro cuidou de alinhamento no Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, como parte de um processo maior da rede municipal
Prevenção a câncer de pele é reforçada em Carapebus, por conta do verão
Articulações são através da Verão Laranja, campanha focada também nas praias e na lagoa de mesmo nome da cidade
Janeiro Branco leva servidor da saúde à reflexão sobre vida mais saudável
Proposta proporciona ao profissional se conscientizar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho
