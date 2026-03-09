Os veículos foram apresentados na manhã desta segunda-feira, em solenidade na Estratégia Saúde da Família de Ubás - Foto Divulgação

Carapebus – A frota da Secretaria de Saúde de Carapebus (RJ) acaba de ser reforçada com quatro veículos novos, entregues, na manhã desta segunda-feira (9). Estarão atendendo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Elomir Tavares Esteves, no centro da cidade, e às equipes das unidades de Estratégia Saúde da Saúde (ESF) Capelinha, Rodagem e Anísia Prata Vicente, localizada em Ubás.

A cerimônia de entrega reuniu autoridades municipais e profissionais da área. “O investimento busca melhorar a rotina de trabalho dos profissionais e garantir mais qualidade no atendimento à população”, afirma o prefeito Bernard Tavares acentuando que os veículos proporcionam mais conforto, qualidade nos atendimentos e agilidade no trabalho das equipes.

“Nosso objetivo é garantir que os profissionais tenham estrutura para chegar até quem precisa e oferecer um serviço cada vez melhor à população de Carapebus", ratifica o prefeito. O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, realça que a ampliação da frota facilita deslocamentos para visitas domiciliares”.

Queiroz aponta ainda a importância para acompanhamento no tratamento de pacientes, ações de prevenção e atividades realizadas diretamente nas comunidades: “A medida também contribui para tornar o atendimento mais rápido e eficiente nas unidades; é mais uma iniciativa do governo municipal que reforça a estrutura da rede de saúde”.

O secretário assinala que o prefeito tem incentivado, investido e buscado aprimorar cada vez mais os serviços: “Esses veículos ajudam a aparelhar melhor a rede e dão condições para que as equipes atendam a população com mais qualidade".

A proposta principal é ampliar a presença dos serviços de saúde nos bairros e localidades do município. Além de Queiroz, participaram da solenidade os secretários Moisés Tavares (Casa Civil e Infraestrutura); Patrick Carvalho (Obras e Governo); Renato Sil (Transporte), além de outros representantes da administração.