Bernard Tavares afirma que o objetivo é oferecer suporte mais próximo e humanizado para a população - Foto Divulgação

Bernard Tavares afirma que o objetivo é oferecer suporte mais próximo e humanizado para a população Foto Divulgação

Publicado 12/03/2026 18:10

Carapebus - Na busca pela ampliação na oferta de serviços especializados, de qualidade, à população, o governo de Carapebus inaugurou, na manhã desta quinta-feira (12), o Centro Especial de Saúde Samuel de Abreu. Está localizado na Rua Waldomiro Melchiades, no centro da cidade.

O prefeito Bernard Tavares ratifica que a unidade nasce com a missão de ampliar o atendimento especializado e oferecer suporte mais próximo e humanizado para a população: “Simboliza um avanço significativo para a saúde do município e reforça o compromisso da gestão com a ampliação dos serviços públicos e com o cuidado das pessoas”.

Tavares lembra que a criação do centro representa uma conquista importante para muitas famílias que, por anos, precisaram buscar serviços em outras cidades ou enfrentar longas esperas por atendimento: “Com a nova unidade, Carapebus amplia a rede de cuidado e aproxima serviços fundamentais da realidade dos moradores”.

A unidade consta de consultórios equipados, salas preparadas para acompanhamento especializado e ambientes pensados para acolher crianças compõem a estrutura do local. A proposta do governo é oferecer um atendimento mais sensível, organizado e eficiente, respeitando as necessidades de cada paciente.

O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, resume que o espaço passa a desempenhar um papel essencial no acompanhamento de crianças neurodivergentes, garantindo um ambiente preparado para acolher pacientes e familiares com estrutura adequada e atendimento especializado: “Fortalece a rede municipal e amplia as condições de trabalho das equipes”.

Queiroz realça que unidade simboliza cuidado, inclusão e respeito às pessoas que precisam de acompanhamento especializado. Além do secretário e do prefeito, outras autoridades participaram; entre elas os secretários Moisés Tavares (Casa Civil e Infraestrutura) Patrick Carvalho (Obras e Governo). Profissionais da saúde e moradores também prestigiaram.